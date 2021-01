15-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Coronadashboard.rijksoverheid.nl

53 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; drie sterfgevallen

Groningen - In de gemeente Groningen heeft de GGD sinds donderdagochtend 53 nieuwe besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM vrijdagmiddag bekend maakte.

Ook registreerde het RIVM drie nieuwe sterfgevallen binnen de gemeentegrenzen.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen steeg met negen infecties ten opzichte van het aantal tussen woensdag- en donderdagochtend. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van inwoners uit de gemeente, net als donderdag. Er werden drie nieuw overlijdens door corona gemeld door het RIVM. Donderdag werden er geen nieuwe overlijdens gemeld in de gemeente Groningen.

In de provincie werd één besmetting minder gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de provincie werden vier nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd. Deze Groningers komen uit de gemeentes Pekela, Oldambt, Westerwolde en Eemsdelta. Donderdag werden er twee nieuwe opnames gemeld in de provincie.

Buiten de gemeente Groningen registreerde het RIVM geen nieuwe overlijdens. Donderdag werden in de hele provincie geen overlijdens gemeld.

Landelijk

Landelijk vonden de GGD’en 6093 nieuwe besmettingen, 482 minder dan donderdag werden gemeld. 76 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, twee minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. Het RIVM registreerde 96 overlijdens door COVID-19. Donderdag waren dat er 89.

