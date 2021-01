15-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Twitter Oogtv

Bezorgbus rijdt zich vast op betonnen bal

Groningen - Een busje van een bezorgbedrijf heeft zich vrijdagmiddag vastgereden op een betonnen bal op de Westerhaven.

Het ongeluk gebeurde rond 13.45 uur. Op de Westerhaven liggen verschillende betonnen ballen. Daar is het busje bovenop komen te staan. Niemand is gewond geraakt.Zegt Oogtv.nl.

Bij de aanrijding is er wel een lekkage ontstaan. Waarschijnlijk gaat het om koelvloeistof of olie dat uit de bus loopt. De gemeente is ter plaatse om dit op te ruimen.”

Naar de precieze toedracht van het ongeluk wordt onderzoek gedaan.

