Toename van fraude via online handel opvallend hoog

Groningen - De politie heeft vandaag de jaarcijfers van 2020 gepubliceerd. Ook in Noord-Nederland is de forse toename van fraude via de online handel opvallend. Meldt de politie via Twitter.

Wees altijd alert en zorg ervoor dat je geen slachtoffer wordt van internetoplichting. Vind hier alle informatie Elke maand verkopen miljoenen mensen hun soms kostbare spullen via internet aan andere particulieren. Meestal gebeurt dit naar volle tevredenheid van alle partijen. Helaas zullen er altijd mensen zijn die de boel moedwillig oplichten. U betaalt keurig, maar ontvangt vervolgens niets. Of u wordt overgehaald om vast uw product op te sturen, maar ontvangt nooit een betaling. In beide gevallen bent u waarschijnlijk opgelicht. Politie, Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en internetserviceproviders werken samen aan het terugdringen van internetoplichting. Zij vinden het belangrijk dat het vertrouwen in de handel via internet wordt beschermd, zodat mensen op een plezierige manier en in goed vertrouwen zaken met elkaar kunnen blijven doen.