15-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & foto Gemeente Groningen

Avondklok is ‘rotmaatregel’, maar invoering hebben we zelf in de hand’

Groningen - Koen Schuiling hoopt dat er dit weekend een goed advies komt van het OMT over het effect van een avondklok als coronamaatregel. Aldus Oogtv.nl vrijdag.

Of de ‘rotmaatregel’ gaat helpen, zoals de burgemeester het vrijdagochtend omschrijft tijdens een persconferentie in MartiniPlaza, is volgens Schuiling nog maar de vraag.

“We hebben het een beetje zelf in hand of er een avondklok komt”, zo stelt Schuiling. “Maar ik maak me wel heel veel zorgen over de Britse Variant. Het is ook druk op de wegen, dus ik vraag me af of er niet toch meer thuisgewerkt kan worden.”

Schuiling hoopt dat het advies van het OMT over de avondklok, wat aanstaande maandag wordt besproken in het Veiligheidsberaad, meer duidelijkheid schept over de invloed van de maatregel op de coronacijfers.