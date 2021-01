15-01-2021, Lars Ijpema 112Groningen & Redactie M. Nuver

Gaslekkage in Garrelsweer na werkzaamheden

Garrelsweer - De brandweer van Loppersum is vrijdagmorgen om 09:00 uur opgeroepen voor een gaslekkage aan de Stadsweg in Garrelsweer.

Ter plaatse bleek er een gaslek te zijn ontstaan bij werkzaamheden langs de weg. Men was bezig met een paal te slaan en daarbij werd een gasleiding geraakt. Enexis kwam ter plaatse om het lek te dichten. De brandweer zorgde voor een veilige werkomgeving. Daarna keerden ze terug naar de kazerne in Loppersum.