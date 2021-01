14-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Pixabay foto

Eerste vaccinatieronde afgerond in Martini Ziekenhuis

Groningen - In het Martin Ziekenhuis in Groningen is woensdagmiddag het laatste coronavaccin gezet bij een personeelslid uit de acute zorg. In totaal zijn 471 medewerkers van het ziekenhuis ingeënt tegen het coronavirus.