14-01-2021, www.klaasboer.nl / Persbericht

Autodemontage Klaas Boer Uithuizen doneert auto aan revalidatiecentrum Beatrixoord te Haren

Haren - In het weekend van 09 januari is door vandalen de zogeheten ‘ergo-auto’ die eerder geleverd was door Klaas Boer door vandalen dusdanig vernield, dat het onverantwoord was om deze nog langer te gebruiken.112Groningen plaatste toen als eerste een item.