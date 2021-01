14-01-2021, Julian Spa 112Groningen & Tekst 112Groningen & Video Meternieuws.nl Youtube

Brand Musselkanaal onder controle (Video)

Musselkanaal - Donderdag om 12:00 uur werden diverse brandweerkorpsen naar het Havenplein in Musselkanaal gestuurd. Al snel bleek het een forse inzet te zijn.

In het appartementencomplex bleek brand te zijn ontstaan in een meterkast werd snel duidelijk. De vaak oudere bewoners van de appartementen moesten hun appartementen gelijk verlaten. De politie en brandweer hadden het druk ermee. Met een hoogwerker werden sommige van balkon gehaald. Twee bewoners moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis boor behandeling voor rookinhallatie, en meerdere werden in een ambulance gecontroleerd. Om 14:45 was de brand onder controle. De brandweer was daarna nog enige tijd bezig.

Update: De brand is onder controle(14:45 uur). De eenheden voeren laatste controles uit en keren dan retour naar de kazerne. Een aantal bewoners is onderzocht door collega’s van de ambulance, twee personen zijn voor de zekerheid mee gegaan. Aldus de brandweer via Twitter.