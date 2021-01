14-01-2021, Facebook politie Groningen

Ree uit het water gehaald door de brandweer

Groningen - Donderdagmorgen is deze mooie ree gered uit het koude water van het Zilvermeer in Groningen. Hij had al een hele zwemtocht achter de rug. Dat zegt Facebook politie Groningen.

Nadat de brandweer het beestje had gered, is het door de dierenambulance naar Ureterp gebracht. Daar wordt het in de watten gelegd. De politie en brandweer werken goed samen.