In #Musselkanaal heeft @Enexis de nutsvoorzieningen van het complex afgesloten en is er geen sprake meer van een gaslekkage. De collega’s van @DierenambuGroni zijn opgeroepen voor de opvang en verzorging van twee katten.

We zijn ter plaatse aan het Havenplein in Musselkanaal. Daar is brand ontstaan in een meterkast van een appartementencomplex. Uit voorzorg is opgeschaald naar middelbrand.