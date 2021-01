14-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & Archief 112Groningen & Youtube Meternieuws.nl

Brandstichting bij shoarmazaak omdat de man geen bier meer kreeg (Video)

Nieuw-Buinen - Een 24-jarige man uit Stadskanaal, die vorig jaar oktober brand stichtte bij een shoarmazaak in Nieuw-Buinen, deed dat nadat hem bier werd geweigerd. Dat meldt Rtvnoord donderdagmorgen.

Dat bleek donderdag in de rechtbank in Assen. De man was de zaterdagavond voor de brand in de zaak en wilde graag nog een biertje, maar kreeg dat niet, waarna hij boos werd. De shoarmazaak sloot rond 22.00 uur. Rond half één die nacht gooide de man een molotovcocktail naar binnen waardoor er brand ontstond.

