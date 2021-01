Ter plaatse zagen de agenten dat er een deur was geforceerd. Binnen zagen de agenten dat een deur van een opslag ook was opengebroken. Het is nog onduidelijk wat er is weggenomen. Er wordt door de politie verder onderzoek gedaan. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. Mocht dit zo zijn neemt u dan contact op via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via