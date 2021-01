14-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

Avondklok zou kunnen gaan gelden vanaf 20:00 uur

Landelijk - Een mogelijke avondklok zou kunnen gaan gelden tussen 20.00 en 04.00 uur. Het document is uitgewerkt voor een vergadering op 13 december. Meldt Oogtv.

Dat blijkt uit een document dat is uitgewerkt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV.

Tijdens deze vergadering in het Catshuis besloot het kabinet tot een harde lockdown om daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. In het document is uitgewerkt hoe een avondklok er uit zou kunnen zien. Uit het uitgewerkte plan blijkt dat de avondklok zou moeten gaan gelden tussen 20.00 en 04.00 uur. In deze acht uren geldt er een ‘verbod op het vertoeven in de open lucht’. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Verder staat er te lezen dat het doel van de avondklok is om sociale contacten en reisbewegingen in de avonduren te beperken.

Een te zwaar middel



Afgelopen dinsdag liet premier Mark Rutte (VVD) op de persconferentie weten dat hij het Outbreak Management Team, het OMT, gevraagd heeft om met een spoedadvies te komen over de avondklok. De minister-president wilde toen echter niets kwijt over de details van een avondklok. In de Tweede Kamer kwam het middel woensdagmiddag ook ter sprake. Verschillende fracties lieten weten de avondklok een te zwaar middel te vinden. Rutte riep hen echter op om het middel niet te blokkeren. Het vermoeden is dat de premier de avondklok achter de hand wil houden mocht de Britse virusmutant hier echt voet aan de grond krijgen.

Engeland en Ierland

In Nederland zijn op dit moment zo’n honderd gevallen bekend waarbij mensen positief getest zijn op de Britse variant. De Britse mutant lijkt vele malen besmettelijker te zijn dan het huidige coronavirus dat in ons land rondwaard. Het kabinet en ook experts maken zich grote zorgen omdat men de verwachting heeft dat het Britse virus ook hier dominant wordt. In Engeland en ook in Ierland zorgt het virus sinds Kerstmis er voor dat het aantal besmettingen in rap tempo toe nam.

Update: Andere optie zou zijn om te verbieden dat men samenschoold of bij elkaar komt in de avond uren.