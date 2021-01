13-01-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Wasdroger vat vlam Mauritsstraat Groningen

Groningen - Woensdagavond rond 18:00 uur kwam er een keukenbrand binnen in een woning aan de Mauritsstraat in de stad.

Ter plaatse bleke het te gaan om een was droger die vlam had gevat in de woning. De brandweer die snel ter plaatse was blustte de was en bracht de wasdroger naar buiten. Daarna deed de brandweer nog een nacontrole in de woning. Het ging om kortsluiting. Na ongeveer dertig minuten keerde de brandweer terug naar de kazerne.