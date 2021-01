13-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

“De brand zag er erger uit dan het was, en alle lof voor de brandweer”(Video)

Groningen - De brand op het terrein van schroothandel Simmeren aan de Winschoterweg woensdagmiddag zag er erger uit dan het was. Dat zegt bedrijfsleider Stefan van der Leij van het bedrijf.

“Ik bekeek zojuist even wat foto’s van de brand op de website van 112groningen.nl“, vertelt Van der Leij. “Dan ziet het er behoorlijk heftig uit. Terwijl de vlammen en die rookontwikkeling misschien vijf minuten geduurd heeft. Zegt Oogtv.

Eigenlijk kun je stellen dat het er erger uit zag dan het was. Binnen een kwartier had de brandweer het vuur ook onder controle. Dus alle lof ook voor de dames en heren van de brandweer.”

Medewerkers wisten wat ze moesten doen De brand brak rond 15.00 uur uit op het terrein van het bedrijf. “We waren vanmiddag bezig met de sloop van een machine. Ik weet niet precies wat voor machine het is, maar aan de binnenkant van deze machine ontstond er brand in een plasticachtig residu. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en weten in zulke situaties precies wat ze moeten doen. Terwijl ze afstand namen is er door hen direct contact gezocht met de brandweer.” “Het leek erger dan het was” Van schade is volgens Van der Leij geen sprake. “Nee, er is geen schade. Dit onderdeel moest gesloopt worden en daar waren we druk mee bezig.

Eigenlijk kun je zeggen dat de brandweer ons een beetje heeft geholpen bij het sloopproces.” Volgens de bedrijfsleider is er altijd een risico dat zoiets kan gebeuren. “Maar die kans is klein. Ik zei zojuist nog tegen een collega dat zo lang ik hier actief ben ik mij niet kan heugen dat dit bij ons gebeurd is. En wat ik al zei, het viel allemaal erg mee. Het leek veel erger dan het was.” De brand heeft geen gevolgen voor het bedrijfsproces. Simmeren is donderdagochtend gewoon weer geopend.