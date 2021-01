13-01-2021, Joey Lameris 112Groningen & Patrick Wind 112Groningen.nl & Martin Nuver redactie

Forse brand bij Simmeren Schroot Winschoterdiep (Video)

Groningen - Bij Simmeren schroot aan het Winschoterdiep ontstond woensdagmiddag om 14:55 uur een forse brand buiten op het terrein. Er was veel rookontwikkeling. Op het terrein stond o.a. plastic in brand. Dit zorgde voor de zwarte rook.

De rookpluim was van ver af te zien. Sluit ramen en deuren indien nodig en blijf uit de rook was het advies. Diverse brandweervoertuigen kwamen ter plaatse om de forse buitenbrand te bestijden. Niemand raakte gewon. Rond 16:00 uur was de brand uit. Zie video onderaan.

De brand op het terrein van schroothandel Simmeren aan de Winschoterweg woensdagmiddag zag er erger uit dan het was. Dat zegt bedrijfsleider Stefan van der Leij van het bedrijf. Aldus oogtv.

“Ik bekeek zojuist even wat foto’s van de brand op de website van 112groningen.nl“, vertelt Van der Leij. “Dan ziet het er behoorlijk heftig uit. Terwijl de vlammen en die rookontwikkeling misschien vijf minuten geduurd heeft. Meer in het vervolg item.

Youtube

Dvhn