13-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Groningen in 2020 in top vijf `meeste vertraging`

Groningen - In 2020 duurde een gemiddelde autorit in Groningen door drukte op de weg twintig procent langer dan wanneer er geen verkeer op de weg zou zijn geweest. Dat blijkt uit gegevens van TomTom. Dat meldt Rtvnoord woensdag.