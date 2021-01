13-01-2021, Instagram Politie_Oldambt

57 km te hard, rijbewijs ingevorderd door de politie

De politie heeft een verdachte gemeten op 121 km/h alwaar 60 km/h is toegestaan. Na de wettelijke correctie een overschrijding van 57 km/h. Meldt de politie Oldambt op Instagram.

Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en er is een proces verbaal opgemaakt. Het rijbewijs wordt ingestuurd naar een verkeersofficier en deze zal binnen tien werkdagen een beslissing nemen wat er met de bestuurder gebeurd en hoelang hij zijn rijbewijs kwijt is.

