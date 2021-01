13-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Facebook Politie Groningen

Politie zoekt getuigen van mishandeling Meedenpad

Groningen - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling nabij de Kardingerbult. Daar werd afgelopen zondag 10 januari rond 21.00 uur een 22-jarige vrouw mishandeld door twee jongemannen.

De vrouw fietste over het Meedenpad in de richting van het sportcentrum Kardinge toen ze nabij de Kardingerbult werd aangesproken door twee jongemannen. De vrouw probeerde hard weg te fietsen, maar één van de mannen rende haar achterna en mishandelde haar vervolgens.

De ene man heeft een blanke huidskleur, is ongeveer 20 jaar oud en rond de 1.80 meter lang. Hij heeft een normaal postuur en droeg een donker winterjack met capuchon, en een mondkapje of shawl met patroon, licht van kleur. De andere man heeft eveneens een blanke huidskleur en is ongeveer 1.70 meter lang. Hij heeft een gezet postuur en droeg een donkere jas met een capuchon. Ook hij droeg een mondkapje.

De politie vraagt getuigen om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

