13-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

Voorlopig geen versoepeling van maatregelen

Landelijk - Als de huidige daling van het aantal coronabesmettingen doorzet, duurt het tot zeker begin maart 2021 voordat er sprake kan zijn van versoepelingen.

Dit schrijft het OMT in een advies aan het kabinet. Het aantal ic-opnames zal, met de trend van nu, pas tegen die tijd gedaald zijn tot de drempelwaarde van tien stuks per dag.

Het aantal opnames van coronapatiënten op gewone afdelingen en op de ic’s is de afgelopen weken weliswaar gestabiliseerd, en is deze week zelfs gedaald. Het RIVM maakt zich echter grote zorgen over de Britse virusmutatie, die sinds kort zorgt voor een grote toename van het aantal besmettingen in Engeland en Ierland. Dat zegt Oogtv.nl.

Directeur Jaap van Dissel van het RIVM vindt de heropening van basisscholen vanaf 19 januari te riskant. Dat zei hij woensdagochtend tijdens de wekelijkse briefing in de Tweede Kamer. Het kabinet denkt aan heropening van basisscholen per 25 januari. Wel moet er dan dan meer duidelijkheid zijn over de aanwezigheid van de zeer besmettelijke Britse corona-variant in ons land. Van Dissel vreest dat een lockdown van Nederland de verspreiding van die variant in ons land niet zal voorkomen.