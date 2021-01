12-01-2021, Ingezonden item & Pexel foto

Wat zegt je naam over jou?

Groningen - Vooral wanneer je hem al een tijdje hebt, denk je doorgaans niet veel na over je naam. Toch is onze naam volledig verbonden met onze identiteit.

Sterker nog, als iemand aan je vraagt wie jij bent, is de kans groot dat je dan je naam zegt, terwijl dat eerder het antwoord is op de vraag hoe jij heet. En wanneer je een kind verwacht en op zoek bent naar leuke jongensnamen en meisjesnamen dan kom je er al gauw achter dat namen direct een gevoel bij je kunnen oproepen, en een positieve maar nog veel vaker een negatieve associatie opleveren. Maar in hoeverre zegt jouw naam nou echt iets over jou?

Je naam kan invloed hebben op je beroepskeuze

Het klinkt misschien bizar, maar je naam lijkt direct invloed te kunnen hebben op het beroep dat je gaat beoefenen. Het schijnt zo te zijn dat we sneller geneigd zijn een beroep te kiezen dat een overeenkomst heeft met onze (achter)naam. Er is zelfs een term voor dit verschijnsel; een aptoniem, dit is een naam die aansluit bij datgene wat de drager van de naam doet in het dagelijks leven. Voorbeelden van aptoniemen zijn Sabine Uitslag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten, of een hele bekende, Diana Woei, weervrouw. Dit verschijnsel werkt op de een of andere manier vaak een beetje op de lachspieren, want het lijkt zo toevallig en het is ook gewoon wel grappig.

Je naam kan weggeven waar je vandaan komt





Het zal je wellicht niet verbazen dat mensen met een Friese naam doorgaans ook vaak uit Friesland komen. Hoewel veel namen door het hele land voorkomen, is er toch ook een trend in namen te ontdekken op regionaal gebied. In het zuiden van het land houden ze met name van de kortere namen, in de Randstad hoor je vaker de wat klassiekere namen en in de bible belt kiest men vaker voor ouderwetsere namen, omdat daar nog meer vernoemd wordt. Zo kan je naam dus verklappen waar je roots liggen. Toch is dit lang niet altijd het geval en kan het ook misleidend werken. Denk maar eens aan de populariteit van bijvoorbeeld Engelse en Scandinavische namen in ons land.





Je naam heeft geen betekenis, wel een herkomst





De meeste mensen zijn benieuwd naar de betekenis van hun naam. En aanstaande ouders die op zoek zijn naar meisjes- of jongensnamen zullen voordat ze definitief een keuze maken ook altijd even controleren wat de betekenis van de beoogde naam is.

Correcter zou echter zijn om het niet over de betekenis maar over de herkomst van je naam te hebben. Bovendien zegt zo’n herkomst of betekenis natuurlijk niets over jou als persoon, want de meeste namen zijn al eeuwenoud. En als we Shakespeare moeten geloven zegt je naam helemaal niets over jou. Immers, een roos zou toch nog steeds even zoet ruiken wanneer de bloem een andere naam zou dragen. Dat is toch goed nieuws voor mensen die met een schaamnaam als Piet Lutje en Hanny Bal.