Verdachte Marumer voor betrokkenheid bij wapenhandel voorlopig vrij gelaten (Video)

Groningen - De 43-jarige man uit Marum die is aangehouden voor betrokkenheid bij internationale wapenhandel, komt voorlopig op vrije voeten. Dat heeft de rechterbank dinsdag beslist. Dat schrijft rtvnoord.nl

De man heeft elf maanden in voorarrest gezeten. Eind februari vorig jaar werd de Marumer opgepakt in Drachten. Hij werd op heterdaad betrapt bij het verkopen van wapens. Die koop was onderdeel van een plan van de politie om op zeventien locaties in Noord-Nederland invallen te doen en tien mensen aan te houden.





Vijf vrijlatingen, hoofdverdachte langer vast

De Marumer is niet de enige die op vrije voeten komt. De hoofdverdachte, Hendrik van der H. uit Oosterwolde, vanuit wiens kringloopwinkel volgens justitie wapens en drugs verhandeld werden, blijft wel vastzitten. Ook een andere verdachte met een grote rol blijft de komende drie maanden achter de tralies.





Vijf anderen, waaronder de Marumer, zijn vrijgelaten. Hun rol in de criminele organisatie is volgens justitie kleiner. Ook speelt het feit dat ze al bijna een jaar in voorarrest zitten een rol. ‘Naarmate de tijd verstrijkt wordt er kritischer gekeken naar voorarrest en wegen persoonlijke belangen zwaarder’, vindt de rechtbank.