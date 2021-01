12-01-2021, 112Groningen

Auto rijdt in bocht rechtdoor en ramt boom

Scheemda - Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Kolkenweg bij Scheemda is dinsdagavond rond 18.15 uur een auto tegen een boom gereden.

Het voertuig is in een bocht recht door gereden en daarbij kwam de auto tegen een boom tot stilstand. De bestuurder werd even onderzocht door de ambulancedienst en de politie nam een blaastest af, dit doet men standaard bij elke aanrijding. De man had niet gedronken. Mogelijk dat gladheid een rol speelde. Een berger heeft de auto geborgen.