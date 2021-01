12-01-2021, Henk Frans 112Groningen.nl

Pony raakt te water in Winschoten

Winschoten - Dinsdagmiddag om 13:40 uur een melding van een pony te water bij de Sint Vitusholt/7e laan in Winschoten. De brandweer van Winschoten schoot de eigenaar te hulp.

Het dier lag in een klein slootje. Na enkele minuten lukte het de brandweerman in waadpak om het dier weer op het droge te krijgen. De eigenaar was dolgelukkig. Daarop keerde de brandweer terug naar de kazerne. De brandweer is er voor mens en dier in nood.