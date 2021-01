12-01-2021, Burgernet/ Bron

Vermist: Vrouw(18) uit Groningen

Groningen - In Groningen wordt een vrouw(18) vermist. Dat meldt Burgernet Groningen via Twitter. Er is geen foto beschikbaar.

Mensen die de vrouw tegenkomen in Groningen, worden door de politie verzocht om contact op te nemen via het alarmnummer 112. Signalement: - Dame 18 jaar -Slank postuur -174 lang - Donker blond haar -Groene jas -Zwart/witte schoenen -Rode omafiets -Bruine tas -Grijze sjaal bl -Spijkerbroek Burgernet meldt