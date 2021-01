11-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Ruim 400 euro ingezameld voor postbode wiens fiets gestolen werd

Groningen - Postbode Robin Wijnalda is er stil van. Bekenden en onbekenden hebben er de afgelopen 24 uur voor gezorgd dat er ruim 400 euro is ingezameld om een nieuwe fiets te kunnen kopen. Dat schrijft oogtv.nl

Hoi Robin! Hoe is het met je?

“Het voelt een beetje alsof ik in een emotionele rollercoaster zit. Die begon afgelopen zaterdag toen ik in de gaten kreeg dat mijn fiets gestolen was. Toen mijn vriendin het verhaal op Facebook plaatse is er zoveel op me af gekomen. Heel veel berichten, heel veel media aandacht en sinds gisteravond een doneeractie. Het is echt hartverwarmend. En het doet mij ook veel want ik ben best wel een beetje een emotionele jongen.”





Hoe is die doneeractie precies opgezet?

“Dat is dankzij Wendy Veldkamp. Wendy is een oude bekende van mijn vriendin. Zij kreeg te horen wat mij was overkomen en vervolgens heeft ze op internet een pagina aangemaakt waar geld gedoneerd kon worden. Ze heeft de pagina gisteravond vrij laat aangemaakt maar direct stroomden er geldbedragen binnen. Bekende mensen deden een donatie maar ook mensen die ik helemaal niet ken besloten mij geld te schenken. Het is echt super! Het geeft maar aan dat er heel veel lieve mensen op deze wereld rondlopen.”





En inmiddels is het streefbedrag ook behaald hè?

“Ja, klopt. Het streefbedrag was gezet op 400 euro. Dat is namelijk het bedrag dat ik indertijd voor mijn fiets betaald heb. Deze 400 euro is sinds vanmiddag bij elkaar. We zijn er zelfs iets overheen gegaan. Met het geld kan ik nu een nieuwe fiets kopen. Ondertussen heb ik de hoop dat de fiets die gestolen werd nog teruggevonden gaat worden. Je hoort soms wel eens van die verhalen dat er na een aantal dagen weer iets teruggevonden wordt, dus ik zou aan mensen willen vragen om hun ogen alsjeblieft open te houden.”





Je fiets werd zaterdag gestolen tijdens je bezorgronde in de Verlengde Willemsstraat …

“Klopt. Het waren de laatste woningen van mijn ronde waar ik post moest bezorgen. Ik ben vergeten mijn fiets op slot te zetten. Ik vermoed dat een man met een zwarte jas en capuchon op mijn rijwiel gestolen heeft. Ik had namelijk een slecht gevoel toen ik hem zag lopen. Na de diefstal ben ik nog twee uren op zoek geweest in de buurt maar ik heb daarbij niets gevonden.”





Je zei al dat er in de media veel aandacht is geweest voor de diefstal. Eigenlijk ben je in twee dagen tijd uitgegroeid tot een bekende Groninger …







"Haha, ja. Morgen dan ga ik weer post bezorgen in de binnenstad. Dat is normaliter één van de drukkere plekken. Ik ben benieuwd of ik dan ook herkend word."

