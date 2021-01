11-01-2021, RTVNoord (Bron) & Archieffoto's: Martin Nuver - 112Groningen.nl

OM eist 18 maanden cel voor poging tot doodslag

Groningen - Een 26-jarige man uit Groningen moet, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt 18 maanden cel opgelegd krijgen (8 voorwaardelijk) wegens een poging tot doodslag. Dat meldt rtvnoord.nl

De man zou op 17 juli een persoon tegen zijn hoofd hebben geschopt. Dat gebeurde nabij de Ebbingebrug in de stad Groningen.





Op basis van een signalement werd de verdachte kopschopper vier dagen later aangehouden. Tijdens het fouilleren werd bij hem een stiletto aangetroffen.



Bij een benzinestation in de buurt van de Ebbingebrug vond het latere slachtoffer een jas op de grond. Even later kwam de verdachte man naar hem toe op een scooter. Die stelde dat de man zijn jas had gestolen. Nadat hij prompt een paar keer met zijn vuist uithaalde, schopte hij de man meerdere keren tegen diens hoofd. Het slachtoffer lag toen al op de grond.