11-01-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Man die dreigde met hooivork is al langer in beeld bij gemeente Westerkwartier

Lutjegast - De man uit Eibersburen bij Lutjegast, die zondag een fietser en agenten bedreigde met een hooivork, zorgt al langer voor problemen. Dat zegt een buurtgenoot, die anoniem wil blijven, in een interview met RTVNoord.