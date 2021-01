11-01-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Broers (24 & 27) uit Stadskanaal verdacht van drugshandel

Groningen - Het Openbaar Ministerie (OM) eist 36 maanden cel tegen twee broers (27 en 24) uit Stadskanaal wegens dealen van cocaïne en witwassen. De mannen worden gelijk verantwoordelijk gehouden. 'Ze creëerden een rookgordijn', aldus de officier. Meldt Rtvnoord

De oudste verdachte stond ook terecht voor het vervoer en bezit van ruim een een kilo cocaïne. De man werd in juli vorig jaar in zijn auto gesnapt op de A7, ter hoogte van de gemeente Koggenland. Een blok cocaïne met een straatwaarde van 50.000 euro lag in zijn kofferbak.





Hij zou de drugs van Amsterdam naar Stadskanaal hebben vervoerd, zodat de jongste verdachte het kon verkopen. De oudste ontkent dat stellig. Hij had de cocaïne voor anderen meegenomen. Hij kreeg voor de rit heen en weer 500 euro.





De officier vindt bewezen dat de aangetroffen drugs onderdeel waren van de bedrijfsvoorraad van de broers.