11-01-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Foxholster plundert diepvries snackbar en moet maand de cel in

Leek - Een 50-jarige man uit Foxhol is voor het plunderen van een diepvrieskist bij een cafetaria in Leek en een bedrijfsinbraak in Havelte veroordeeld tot drie maanden cel. Hiervan zijn twee maanden voorwaardelijk. Meldt Rtvnoord.nl.