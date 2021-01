11-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Opnieuw feestje met tientallen bezoekers in studentenhuis aan Winschoterdiep

Groningen - Het is afgelopen weekend opnieuw misgegaan in een internationaal studentenhuis aan het Winschoterdiep. Eén van de bewoners vierde een feestje waar tientallen bezoekers bij aanwezig waren. Daarover bericht RTVNoord maandagavond.