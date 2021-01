11-01-2021, 112Groningen.nl

Vragen met betrekking tot zedendelicten? Chat op woensdag met de politie

Groningen - Regelmatig organiseert de politie een themachat, een chat over één bepaald onderwerp, op haar website.

Tijdens zo'n themachat kun je praten met experts van de politie over een bepaald onderwerp. Elke maand is er op woensdag, naast de reguliere chats op dinsdag en donderdag, ook een themachat gericht op zeden beschikbaar.





Hier kun je terecht voor al je vragen over naaktfoto’s, sexting of als bijvoorbeeld een foto of video van jou wordt verspreid via WhatsApp of Snapchat. De politie kan je hierbij helpen en gaat uiteraard zorgvuldig om met de informatie die je geeft.