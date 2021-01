11-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron Sikkom

Politie maakt einde aan illegale prostitutie in Airbnb aan Westerbadstraat in Stad

Groningen - De politie heeft maandagmiddag rond 15:00 uur twee vrouwen aangehouden voor illegale prostitutie. Dit gebeurde vanuit een huis dat werd gehuurd via Airbnb. Dat schrijft stadsblog Sikkom maandag op haar website.