11-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Aantal vuurwerkslachtoffers in Groningen daalt van 31 naar 2 in vijf jaarwisselingen

Groningen - Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden er maar twee vuurwerkslachtoffers behandeld in Groningse ziekenhuizen en huisartsenposten. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van het Kenniscentrum Letselpreventie die maandag werden gepubliceerd.