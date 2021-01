11-01-2021, Redactie 112Groningen.nl

Kleine aardbeving van 1.3 bij Sappemeer

Sappemeer - Sappemeer is zondagavond rond 23:39 uur opgeschrikt door een lichte aardbeving.

De beving was 1.3 op de schaal van richter en het epicentrum lag bij Sappemeer. Als mensen het gevoeld hebben is niet bekend. In de provincie komen aardbevingen vaak voor. De bevingen zijn het gevolg van de gaswinning.