11-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Luchtmacht oefent zes weken boven Groningen

Groningen - De komende zes weken oefent de Koninklijke Luchtmacht met helikopters, jachtvliegtuigen en transporttoestellen boven onze provincie. Er wordt niet alleen overdag, maar ook ’s avonds gevlogen. Meldt Rtvnoord maandagmiddag.

Waarom in het donker oefenen?

‘De Luchtmacht moet inzetbaar zijn voor buitenlandse missies. De meeste acties tijdens die missies zijn in de duisternis, dus het is belangrijk dat in het donker geoefend wordt’, legt Jayme Tol van Vliegbasis Leeuwarden uit. Door de coronacrisis zijn meer mensen thuis en dus verwacht Defensie dat meer mensen de overkomende vliegtuigen zullen opmerken.

Meer info op Rtvnoord.nl