11-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Jelmer Wijnstra Oogtv

Vaccinatielocatie in MartiniPlaza: GGD begint met 340 prikken per dag (Video)

Groningen - De GGD Groningen begint aanstaande vrijdag met de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus in MartiniPlaza. De eerste vier ‘prik-units’ staan klaar om dagelijks 340 mensen in te enten.

De voorbereidingsruimtes (waar het vaccin uit de flacons wordt getrokken) en de vaccinatieruimtes zijn inmiddels helemaal klaar. In de voorbereidingsruimte staat inmiddels ook de speciale vriezer, die gebruikt wordt om de vaccins te bewaren. Het Rode Kruis is nog druk aan het bouwen aan haar eigen ruimte. Een vaccinatie duurt in totaal vijf minuten. Daarin wordt een patiënten geregistreerd en geprikt. Daarna krijgt elke patiënt een kwartier om bij te komen en om te zien of er geen allergische reactie optreedt. Dat gebeurt in een speciale ruimte van het Rode Kruis. Bij de vaccinatie in MartiniPlaza zijn altijd twee artsen aanwezig. Meldt Oogtv.nl “We kijken er erg naar uit met z’n allen”, vertelt Marcel Visser, hoofd vaccinatie van de GGD Groningen. “Het is ook voor ons het licht aan het einde van de tunnel.” Twitter