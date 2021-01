10-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Gevangenis Ter Apel gaat in lockdown, alle gedetineerden worden getest

Ter Apel - De Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel neemt verregaande maatregelen om de corona-uitbraak in de gevangenis te stoppen. Het aantal besmettingen onder gedetineerden en personeel is te hoog. Dat meldt rtvnoord.nl

Afgelopen zaterdag meldde RTV Noord dat veertien gedetineerden besmet zijn met het coronavirus. Ook een aantal personeelsleden is positief getest.





Het plan is om de bijna 450 gedetineerden te testen. Daarnaast gaat de gevangenis in lockdown. Dat betekent dat alle gedetineerden in ieder geval vijf dagen in hun cel moeten blijven. Dit staat in een bericht aan alle medewerkers dat in handen is van RTV Noord. Een woordvoerder bevestigt zondagmiddag de maatregel.