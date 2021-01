10-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

Lockdown wordt met drie weken verlengd

Landelijk - De lockdown in Nederland om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen wordt zeker met drie weken verlengd. Dat meldt de NOS zondagavond op de basis van bronnen in Den Haag. Dat schrijft oogtv.nl

Een deel van het kabinet kwam zondagmiddag bijeen op het Catshuis om te praten over de huidige coronasituatie. Ook het RIVM en verschillende experts schoven bij dit overleg aan. Nederland kwam half-december in een lockdown terecht. Deze zou in eerste instantie voor vijf weken gelden.



Verschillende deskundigen hebben de afgelopen periode gepleit om de huidige maatregelen te verlengen omdat de besmettingscijfers in ons land hoog blijven. Volgens Haagse bronnen worden de maatregelen zoals we die nu kennen niet verzwaard en ook niet versoepeld. Dit betekent dat behalve de horeca ook scholen en niet-essentiële winkels gesloten blijven.



Bronnen laten daarnaast weten dat er voor bepaalde sectoren een uitbreiding komt van het financiële steunpakket. De komende 48 uur vinden er nog nog meer overleggen plaats. Dinsdagavond vindt er een persconferentie plaats waar premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bij aanwezig zullen zijn.