10-01-2021, Auke Mulder - 112Groningen.nl

Politie lost waarschuwingsschoten in Lutjegast

Lutjegast - Zondag tegen eind van middag is in een woning aan Eibersburen in Lutjegast een man door de politie aangehouden.

De man bedreigde eerder die middag een voorbijgaande fietser en vervolgens enkele agenten met een hooivork. De situatie was zo bedreigend dat een agent waarschuwingsschoten heeft gelost.



De verdachte verschanste zich vervolgens in een woning en is uiteindelijk door de ondersteuningsgroep (OG) van de politie aangehouden.



Bij het incident raakte er niemand gewond. De verdachte zal worden ingesloten. De politie zal uitgebreid onderzoek gaan doen naar wat zich precies heeft voorgedaan.





