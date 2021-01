10-01-2021, Henk Timmer - 112Groningen.nl

Gewonde bij verkeersongeluk in Noordbroek (Video)

Noordbroek - Bij een verkeersongeluk aan de Zuiderstraat in Noordbroek is zondag aan het einde van de middag één persoon gewond geraakt.

De melding kwam omstreeks half zes bij de hulpdiensten binnen. Naast twee ambulances werd ook de brandweer van Zuidbroek en een hulpverleningsvoertuig van brandweer Nieuwe Pekela opgeroepen.



Bij aankomst bleek een bestuurder van een bestelbusje in een bocht vermoedelijk de macht over het stuur te zijn verloren. De bestuurder reedt dwars door een bosschage en botste tegen een woning aan. Vervolgens kwam hij tot stiltand tegen een geparkeerde auto.



Ambulancemedewerkers hebben de bestuurder gecontroleerd op verwondingen. Het is op dit moment nog onbekend wat de toestand is van de bestuurder.



Beide voertuigen zijn door het ongeval zwaar beschadigd geraakt. Een berger zal ter plaatse komen om de voertuig te bergen. Vermoedelijk heeft de woning ook enige schade opgelopen. Stichting Salvage is opgeroepen.



De exacte toedracht zal de politie gaan onderzoeken.





Video: