10-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & AT5

Kabinet komt bijeen, mogelijk langere lockdown

Landelijk - Een deel van het kabinet komt zondag bijeen op het Catshuis om te overleggen over de huidige coronasituatie in ons land. Op tafel ligt onder andere de vraag of de huidige lockdown wel of niet verlengd moet worden. Dat meldt oogtv.nl