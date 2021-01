10-01-2021, 112Groningen

`Ergo auto` van het Beatrixoord vernield

Haren - Onbekenden hebben afgelopen weekend de `Ergo auto` van het Revalidatiekliniek Beatrixoord opzettelijk vernield.

De voorruit van het voertuig is volledig in geslagen waardoor gebruik van deze auto niet meer mogelijk is.



De Ergo auto word gebruikt om mensen die in een rolstoel zitten te leren plaats nemen in een auto. Of het Beatrixoord aangifte gaat doen is niet bekend.