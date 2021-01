10-01-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Auto raakt van de weg bij het Skagerrak

Groningen - Aan het Skagerrak in Groningen werd net na middernacht een auto te water gemeld. Hulpdiensten rukten gelijk uit om poolshoogte te nemen.

Ter plaatse bleek een auto in een slootje te zijn gereden. Door de gladheid schoot de auto door in een sloot. Een ander voertuig had de bestuurder er al weer uitgetrokken met een lier. Niemand raakte gewond bij het eenzijdige ongeval.

Samenkomst

Op het moment van het ongeluk stond ook in deze straat wat jeugd bij elkaar met een aantal voertuigen, even later werd een carmeeting bij het Sontplein beeindigd door de politie.