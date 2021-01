10-01-2021, Facebook Politie Groningen (Bron) & Patrick Wind 112Groningen

70 bekeuringen bij illegale carmeeting in Groningen (Video)

Groningen - Op een parkeerterrein nabij de Sontweg in Groningen zijn zaterdagavond en aan het begin van de nacht 70 personen bekeurd. Zij waren aanwezig bij een carmeeting die niet was toegestaan.