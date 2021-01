09-01-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Corona-uitbraak in gevangenis Ter Apel: 'Personeel maakt zich zorgen'

Ter Apel - Veertien gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel zijn in de afgelopen dagen besmet geraakt met het coronavirus. Ook een aantal personeelsleden is besmet met het virus en maakt zich zorgen over de uitbraak.