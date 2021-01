09-01-2021, 112Groningen.nl & Persbericht UMCG

Studenten bieden massaal hulp aan via Covid Vrijwilliger

Groningen - Ruim 800 UMCG-studenten zich hebben bij het platform Covid Vrijwilliger gemeld om hun steentje bij te dragen om de zorg in Noord-Nederland samen draaiende te houden.

Het platform Covid Vrijwilliger is opgezet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken, kunnen zich melden, zegt projectleider Joppe Vodegel.









Hoe kunnen studenten worden ingezet?

Er is een grote verscheidenheid aan de studenten, van eerstejaars tot net afgestudeerde basisartsen. Allen bereid te helpen. De studenten kunnen bijvoorbeeld op de volgende manieren ingezet worden om de zorg in Noord-Nederland draaiende te houden:





• Ondersteuning van zorgpersoneel op verpleegafdelingen en de IC

• Afname en verwerking van coronatesten

• Assisteren bij verzorging en begeleiding van patiënten of cliënten in verpleeghuizen en gehandicaptenzorg

• Telefonische uitleg geven over het coronavirus

• Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19





Iedere student die zich aanmeldt bij Covid Vrijwilliger is op de hoogte van het belang om risico op besmetting zo klein mogelijk te maken en onnodige (reis)bewegingen te vermijden. Zij hebben verklaard zich te houden aan de RIVM-richtlijnen voor zorgprofessionals.









Op zoek naar extra hulp om de zorg draaiende te houden?

Zorginstellingen die hulp nodig hebben bij verschillende werkzaamheden, kunnen zich aanmelden op https://covidvrijwilliger.nl/zorginstellingen . De vacatures worden onder geschikte (para)medische studenten verspreid, zodat de juiste hulp op de juiste plaats geboden kan worden! De studenten zijn er voor alle zorginstellingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.









Kracht van studenten

Joppe Vodegel, projectleider van Covid Vrijwilliger: “Studenten vervullen altijd al een belangrijke rol binnen de diverse zorgorganisaties zoals ziekenhuizen. Tijdens de eerste golf waren veel van de onderwijsactiviteiten opgeschort. Met als gevolg dat veel (para)medische studenten geen onderwijs konden volgen en thuis zaten. De studenten hebben toen al enorm geholpen en ondersteuning in de zorg geboden. Nu in de tweede golf heeft de zorg het ook zwaar. De studenten willen graag helpen in de zorg, waar dat nu nodig is!”