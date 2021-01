09-01-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Afgelopen jaar zes blazers bij ESD, minder dan gemiddeld

Farmsum - Chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum zag het aantal blazers afgelopen jaar sterk afnemen. In 2020 waren er zes stofexplosies. In de jaren daarvoor waren dat er gemiddeld veertig.