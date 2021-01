09-01-2021, Ruben Huisman & Robin Feunekes & Thijs Huisman 112Groningen.nl

Voorzorgslanding op Airport Eelde, vliegtuig veilig geland

Eelde - Zaterdagmiddag om 12:15 uur kwam er een voorzorgslanding binnen bij Airport Eelde. Uit voorzorg rukte de brandweer van Airport uit met de crashtender en een ander voertuig.

De melding was brandalarm in motor 2 van de KLM7934(PH-MFA) , aldus het storingslampje in het dashboard van het vliegtuig. Na de landing heeft de brandweer de motor gecontroleerd en niks aangetroffen. Daarop keerde de brandweer terug en was het sein weer veilig op de baan.

Oogtv