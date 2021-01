09-01-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Brandmelding bij Restaurant De Beren snel onder controle

Groningen - Zaterdagmorgen om 09:10 uur een brand melding bij Restaurant De Beren aan de Brugstraat in de binnenstad. Bij aankomst ging de brandweer meteen op onderzoek uit.

Er bleek een bakje op een warmhoudplaat te staan dat rookte bevestigd de voorlichter van de brandweer. De brandweer heeft een controle gedaan en keerde daarna terug naar de kazerne. Als dit niet was opgemerkt had het heel anders kunnen aflopen, de eigenaar van het pand was gelukkig er ook snel bij.